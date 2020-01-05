Haberler » Güncel » Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası üyeleri Kızılcahamam'da - Haber

Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası üyeleri Kızılcahamam'da

Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası (AOSEO) tarafından geleneksel hale getirilen Birlik Beraberlik ve Eğitim Semineri, Kızılcahamam'da düzenlendi.

05.01.2020 23:04 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:09 Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası üyeleri Kızılcahamam'da
Oto Sanatkarları Esnaf Odası (AOSEO) tarafından geleneksel hale getirilen Birlik Beraberlik ve Eğitim Semineri, 'da düzenlendi.

Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası (AOSEO) tarafından geleneksel hale getirilen Birlik Beraberlik ve Eğitim semineri, 4-5 Ocak tarihlerinde Kızılcahamam'da düzenlendi. Seminere, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu ile yönetimi ve üyeler katıldı. Düzenlenen 2 günlük kampın birinci gününde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, ikinci gününde ise üyelere eğitim seminerleri verilerek bilgilendirme yapıldı. Toplantı, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu'nun kapanış konuşması ile sona erdi. - ANKARA

Kızılcahamam, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:40   Fenerbahçe, Antalya'da - Haber
23:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haber
23:40   NATO'dan acil durum toplantısı - Haber
23:36   Midibüs kundaklandı - Haber
23:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haber
22:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Haber
22:00   Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Haber
20:12   Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Haber
20:10   9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Haber
20:03   Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Haber
5.01.2020 23:41:31