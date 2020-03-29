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Ankara Otobüs terminalinde sehayat izni yoğunluğu

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan il dışına seyahat sınırlaması kararı çerçevesinde 'seyahat izni' almak isteyen vatandaşlar Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminaline (AŞTİ) geldi.

29.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:51
Korona virüs salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan il dışına seyahat sınırlaması kararı çerçevesinde 'seyahat izni' almak isteyen vatandaşlar Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminaline (AŞTİ) geldi.
Korona virüs salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından sınırlama getirilen şehir dışı seyahatleri özel izne tabi tutuldu. Bu kapsamda il dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (AŞTİ) özel izin belgesi doldurdu. Seyahat İzin Kurulu tarafından belgeleri incelenen ve il dışına çıkmalarında bir sakınca görülmeyen vatandaşlar izin belgelerini alarak bilet gişelerine yöneldi. Polis ekipleri ise hem yaşanan yoğunluktan dolayı yer yer çıkan tartışmalara müdahale etti hem de bekleyen vatandaşların sosyal mesafelerini korumaları için uyarılarda bulundu.
(Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA) Ankara Otobüs terminalinde sehayat izni yoğunluğu

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ankara, Güncel

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Ankara Otobüs terminalinde sehayat izni yoğunluğu

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