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Ankara pazarlarında Korona virüs tedbirleri etkili

Ankara pazarlarında Korona virüs tedbirleri etkili Ankara'daki pazarlarda korona virüs tedbirleri etkili oldu.

04.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:55
Ankara pazarlarında Korona virüs tedbirleri etkili
ANKARA - Ankara'daki pazarlarda korona virüs tedbirleri etkili oldu. Esnaf ve müşterilerin maske ve eldiven takarak alışveriş yaptığı görüldü.
Dünya'da hızlı şekilde yayılan Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesi çalışmaları çerçevesinde, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak amacıyla, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında; İl ve ilçelerde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşların ve çalışanların maske ile girmelerine karar verildi. Maske takma zorunluluğu, pazarlarda satıcılar için de geçerli oldu. Ayrıca, il ve ilçelerdeki meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşların ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine ilişkin tedbirler alındı.
Bu çerçevede, Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki pazar yerlerinde tedbirlerin etkili olduğu görüldü. Söz konusu tedbirlere uyulduğu; esnafın ve vatandaşların birçoğunun maske zorunluluğuna riayet ettiği görüldü. Vatandaşlar, maske takıp eldiven kullanarak alışveriş yaptı. Öte yandan, tedbirlere uymayan vatandaşlar da oldu.
"Hem müşterilerimizi hem de kendimizi korumaya çalışıyoruz"
Tedbirlere ilişkin konuşan pazar esnafı Gürbüz Doğan, "Maske takmak zorundayız, eldiven kullanmak zorundayız. Bunlar olmayınca olmuyor" dedi. Müşterilerin tutumunu da değerlendiren Doğan, "Müşteri komple maskeli geliyor" ifadelerini kullandı. Doğan, Büyükşehir Belediyesinin maske ve eldiven dağıttığını da belirtti.
Pazar esnafı Mehmet Ali Sümbül ise pazarlarda maske takma zorunluluğuna ilişkin, "Çok güzel oldu. En güzeli o. Hastalık var, mecbur takacağız" dedi. İnsanları maske takmaları konusunda uyardığını ifade eden Sümbül, "Hepimiz takmalıyız ki insanlarımıza zararı dokunmasın" şeklinde konuştu.
Pazar esnafı Orhan Kaya ise "Sağlık bakımından; hem müşteri açısından hem kendimiz açısından mecbur takıyoruz" dedi. Aldığı tedbirler nedeniyle devlete teşekkür eden Kaya, "Elimizden geldiğince hem müşterilerimizi hem de kendimizi korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Pazarda alışveriş yapan Hatice İlknur Yurdagül ise Korona virüs tedbirlerine ilişkin, "İyi oldu bence. Ben de bir sağlıkçı olduğum için tedbirimi alıyorum" dedi.
Öte yandan, zabıta ekipleri de pazar yerlerindeki tedbirlere ilişkin kontrollerini sürdürdü. Ankara pazarlarında Korona virüs tedbirleri etkili

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Genel

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Ankara pazarlarında Korona virüs tedbirleri etkili
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