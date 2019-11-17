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Ankara pkk/ypg rasulayn'da okulu mevzi yapmış

PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış (2)OKUL TAMİR EDİLDİMilli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ve zarar verdiği okulun tamir edildiğini açıkladı.

17.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:42
PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış (2)
OKUL TAMİR EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ve zarar verdiği okulun tamir edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ve zarar verdiği Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul; Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi. Boyası yapılan okulun elektrik tesisatı yenilenerek, kapı ve pencereleri de onarıldı" denildi.
Ankara pkk/ypg rasulayn'da okulu mevzi yapmış

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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