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Ankara polisten kaçarken silahlarını atan şüpheliler tutuklandı

Polisten kaçarken silahlarını atan şüpheliler tutuklandıANKARA'da, polisten kaçarken üzerlerindeki silahları yol kenarına atan, daha sonra polisin takibiyle gözaltına alınan Serkan D.'nin 38 suç kaydı, Sedat B.'nin ise 17 suç kaydının bulunduğu ve ev hapsinde olduğu ortaya çıktı.

26.12.2019 21:01 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:02
Polisten kaçarken silahlarını atan şüpheliler tutuklandı
ANKARA'da, polisten kaçarken üzerlerindeki silahları yol kenarına atan, daha sonra polisin takibiyle gözaltına alınan Serkan D.'nin 38 suç kaydı, Sedat B.'nin ise 17 suç kaydının bulunduğu ve ev hapsinde olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 24 gecesi ilçesinde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, Serkan D. yönetimindeki 01 SY 957 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüyü takip eden ekipler, Plevne Caddesi yakınlarında Sedat B.'nin araçtan inerek elindeki Kaleşnikof marka uzun namlulu silahla kaçmaya başladığını, otomobilin de hızla bölgeden uzaklaştığını tespit etti.
Yaya olarak kaçan şüpheli Sedat B., elinde bulunan Kalaşnikof marka tüfeği ve belindeki tabancayı bir süre sonra düşürdü. Silah ve tüfeği almak için geri dönen Sedat B., polis ekiplerini görünce metruk binaların bulunduğu bölgeye doğru kaçarak izini kaybettirdi. Sedat B.'nin kaçarken Kalaşnikof marka tüfeği atma anıda civardaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, metruk binaların bulunduğu alanda güvenlik önlemleri arttırıldı. Eşkali belirlenen şüpheli Sedat B. ile otomobille kaçan Serkan D., polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı. Serkan D. ile Sedat B., emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, Serkan D.'nin cezaevinden yeni çıktığı ve 38 ayrı suç kaydının olduğu, Sedat B.'nin ise ev hapsinde olduğu ve 17 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.
Ankara polisten kaçarken silahlarını atan şüpheliler tutuklandı

Aralık, Mamak, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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