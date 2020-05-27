Ankara Prof. Dr. Ceyhan: Yüzerken mesafeyi korumak lazım

Prof. Dr. Ceyhan: Yüzerken mesafeyi korumak lazım (2)'SOSYAL MESAFEYİ 3 METRE DİYE DÜŞÜNMEK LAZIM'Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

27.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:39
Prof. Dr. Ceyhan: Yüzerken mesafeyi korumak lazım (2)
'SOSYAL MESAFEYİ 3 METRE DİYE DÜŞÜNMEK LAZIM'
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, havuz ve denizlerde uyulması gereken sosyal mesafeye ilişkin tatile gideceklere uyarılarda bulundu. Ceyhan, havuz ve denizlerde sosyal mesafenin karadan farklı olmadığını belirterek, "Karada olduğu gibi eğer havuzda ya da denizde duruyorsanız 1,5 metre yeterli ama hareket halindeyseniz yani yüzüyorsanız 3 metre diye düşünmek lazım" dedi.
'MESAFEYİ ARTIRMAKTA FAYDA VAR'
Ceyhan, su içerisinde maske takılamayacağı için 1,5 metrelik sosyal mesafeyi 2 metre olarak düşünmekte fayda olacağını kaydederek şu ifadelere yer verdi:
"Havuz kenarında da dursanız, içinde de olsanız aynı şey. Maske takmamak riski artıracağı için mesafeyi biraz daha artırmakta fayda var. Bu mesafe göz kararı olacak. 1,5 metreyi şöyle düşünürseniz; iki kol açıklığını tutup elleriniz birbirine değiyor ise arada da 20-30 santimetre mesafe bırakırsanız bu yaklaşık 1,5 metre eder. Yüzerken de aşağı yukarı 3 kulaçlık mesafe de 3 metre eder." Ankara Prof. Dr. Ceyhan: Yüzerken mesafeyi korumak lazım

Kaynak: DHA

Etiketler: Ceyhan, Güncel, Haber

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