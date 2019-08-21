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ANKARA Protez bacaklı kişi 50 metreden dere kenarına düştü

Protez bacaklı kişi 50 metreden dere kenarına düştüANKARA'da, bir bacağı ve bir kolu protez olan Abdullah Altınsoy, arkadaşıyla birlikte tepelik alanda alkol alırken, yaklaşık 50 metre yükseklikten dere kenarına düştü.

21.08.2019 01:42
ANKARA Protez bacaklı kişi 50 metreden dere kenarına düştü
Protez bacaklı kişi 50 metreden dere kenarına düştü
ANKARA'da, bir bacağı ve bir kolu protez olan Abdullah Altınsoy, arkadaşıyla birlikte tepelik alanda alkol alırken, yaklaşık 50 metre yükseklikten dere kenarına düştü. Protezleri kırılan Altınsoy, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Hacıkadın Deresi'nin kenarında meydana geldi. Sağ kolu ve sol bacağı protez olan Abdullah Altınsoy, iddiaya göre arkadaşıyla birlikte geldiği dere kenarındaki yamaçta alkol alırken, dengesini kaybederek, uçurumdan düştü. Altınsoy, yaklaşık 50 metre sürüklenerek dere kenarında yerde hareketsiz kaldı. Yanındaki arkadaşı, protez bacağı ve kolu kırılan Altınsoy'u kaldığı yerden çıkaramayınca polisi aradı.
'ANNEME HABER VERMEYİN'
Gelen polis ekibinin çağrısı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altınsoy'un düştüğü yere güçlükle ulaşan ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Altınsoy, kurtarma ekiplerine 'Bırakın, burada öleyim', 'Anneme haber vermeyin' şeklinde tepkiler gösterdi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Altınsoy, sedyeye bağlanarak kurtarıldı.
Sedye ile Hacıkadın Deresi'nin üzerine yerleştirilen kütüklerin üzerinden karşıya geçirilen Altınsoy, alkolün etkisiyle türküler söyledi. Altınsoy, daha sonra ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
ANKARA Protez bacaklı kişi 50 metreden dere kenarına düştü

İtfaiye, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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