ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu - 2
ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu - 2 (AKTÜEL)
16.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:09
ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu - 2 (AKTÜEL)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu - 2
Etiketler : fahrettin koca, Güncel
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