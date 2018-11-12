Ankara Sağlık Bakanı Koca, Hakkari ve Şırnak'ta Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Koca, Hakkari
ve Şırnak
'ta yaralanan askerleri ziyaret etti
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Ankara
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden gazileri ziyaret etti. Bakan Koca, Hakkari'nin Şemdinli
ilçesine bağlı Derecik
Beldesi'ndeki Ortaklar
Köyü üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ve Şırnak'ta PKK
terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı askerlerin aileleriyle de görüşen Sağlık Bakanı Koca, "Hakkari'den 5, Şırnak'tan da 2 yaralı askerimizin tedavisi Ankara'da devam ediyor. Yaşanan bu iki elim vakada diğer kurumlarımızla organize bir şekilde yaralı askerlerimizi ambulans uçaklarımızla hastanelerimize naklettik. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.
Ankara,Hakkari,fahrettin koca,Şırnak
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:30