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ANKARA Sağlık çalışanlarının çocuklarından duygusal mesaj

Sağlık çalışanlarının çocuklarından duygusal mesajKORONAVİRÜS nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının çocukları, hazırladıkları videolara anne ve babalarına duydukları özlemi anlattı.

15.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:27
Sağlık çalışanlarının çocuklarından duygusal mesaj
KORONAVİRÜS nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının çocukları, hazırladıkları videolara anne ve babalarına duydukları özlemi anlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir özveriyle görevleri başında olan sağlık çalışanları olası bir bulaşmayı önlemek amacıyla evlerine gitmeyerek, ailelerini uzun süredir görmüyor. Sağlık çalışanlarının çocukları, Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan video ile duygu dolu mesajlarının yanı sıra anne ve babalarını birer kahraman olarak görüp desteklerini dile getirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar vatandaşlara da 'evde kalın' çağrısında bulundu. Çocuklar hazırladıkları videoda 'Evinizde kalırsanız babam da evine gelir bizimle oynar', 'Annem hastaları iyileştirip eve gelecek', 'Bu hastalık bitince babam bana kocaman kocaman sarılacak', 'Benim annem bir kahraman', 'Benim babam bir kahraman' diyerek, duygularını ifade ettiler. ANKARA Sağlık çalışanlarının çocuklarından duygusal mesaj

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Anne, Güncel
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