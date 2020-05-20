ANKARA Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 açıklamasıCUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 projesinde gelinen noktaya ilişkin, "Biz bu süreçte sürekli olarak 'sadık' bir ortak tavrını gösterdik.

20.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:23
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 açıklaması
CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 projesinde gelinen noktaya ilişkin, "Biz bu süreçte sürekli olarak 'sadık' bir ortak tavrını gösterdik. Biz bulunduğumuz noktadayız, üretim ortaklığımıza devam ederiz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'nin (STM) video konferans yöntemiyle düzenlediği 'Covid-19 Süreci ve Sonrasında Türkiye'de ve Dünyada Savunma Sanayii' konulu panele katıldı. Panele İsmail Demir ile birlikte ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş ile STM Genel Müdürü Murat İkinci katıldı.
'PROJELERDE İPTAL VEYA ERTELEME SÖZ KONUSU DEĞİL'
Savunma sanayinin koronavirüs sürecindeki çalışmalarıyla ilgili konuşan Demir, ülke ekonomilerinin bu süreçten etkilendiğini belirterek, "Ancak savunma sanayii söz konusu olunca stratejik projelerimizin durmaması gerekiyor. Aynı zamanda ülkemizin içinden geçtiği süreçte, sürekli olarak terörle mücadele ve güney sınırımızdaki olaylar düşündüğümüzde durmamız mümkün değil. Belirli tedbirleri dikkatle alarak çalışmalar devam etti. Burada ana noktamız, kritik alanlardaki stratejik projelerimizin aksamamasıydı. Bu süreçte başarılı bir sınav verildi. Sözleşmeye bağlanmış projelerimizde herhangi bir iptal ve erteleme söz konusu değil" dedi.
F-35 AÇIKLAMASI: BİZ ORTAKLIĞIMIZA DEVAM EDERİZ
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, F-35 projesiyle ilgili yöneltilen soru üzerine de şunları söyledi:
"Amerika Birleşik Devletleri tarafında bu konuyla ilgili tam ne olup ne bittiğine dair net bir veri yok elimizde. Benim F-35 sürecinde sürekli olarak vurguladığım, biz bu süreçte bir ortağız. ve ortaklıkla ilgili tek taraflı yapılan hareketlerin hiçbir yasal temeli yok ve mantıklı da değil. Bütün ortaklık yapısını düşündüğünüzde, ortakları düşündüğünüzde, atılan bu adımın S-400 ile ilişkilendirilmesi konusunda da bir temel yok. Türkiye'ye uçağı vermemekle ilgili karar almak bir bacaktır; ama diğeri ise hiç alakası olmayan bir konu. Biz bunu muhataplarımıza defalarca dillendirmemize ve dillendirdiğimizde de hiçbir mantıklı cevap alamamamıza rağmen süreç devam ettirildi. Kendi ifadeleriyle, bütün bu süreçte projeye en az 500-600 milyon dolarlık ek bir maliyet geleceği dillendirildi. Yine bizim hesaplarımıza göre, uçak başına en az 8-10 milyon dolar civarında ilave maliyet geleceğini görüyoruz. Biz bu süreçte sürekli olarak 'sadık' bir ortak tavrını gösterdik. Biz bulunduğumuz noktadayız, üretim ortaklığımıza devam ederiz."
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ANKARA, (DHA)-
ANKARA Savunma Sanayii Başkanı Demir’den F-35 açıklaması

Kaynak: DHA

Etiketler: İsmail Demir, Türkiye, Güncel, Haber

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