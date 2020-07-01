ANKARA Savunma Sanayii Başkanı Demir 'SUNGUR' atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır

Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'SUNGUR' atışlı testler sonrası envantere girmeye hazırSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma sisteminin yeni üyesi 'SUNGUR'un başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye...

01.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:35
Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'SUNGUR' atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma sisteminin yeni üyesi 'SUNGUR'un başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır olduğunu duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından "Bir sürprizimiz var, beklemede kalın geliyor" paylaşımında bulundu. Demir, 25 dakika sonra ise yeni paylaşım yaparak, başkanlık öncülüğünde, Roketsan'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma sisteminin yeni üyesi 'SUNGUR'un, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır olduğunu duyurdu. Demir, "Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. SUNGUR hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip. SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem" dedi. ANKARA Savunma Sanayii Başkanı Demir ’SUNGUR’ atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır

Kaynak: DHA

Etiketler: İsmail Demir, Roketsan, Güncel, Haber
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