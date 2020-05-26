ANKARA Savunma Sanayii Başkanlığı M4K'ların yeni teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı: M4K'ların yeni teslimatları yapıldıSAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca (SSB), yerli imkanlarla üretilen 'Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı'ların (M4K) yeni teslimatlarının yapıldığı açıklandı.

26.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:48
Savunma Sanayii Başkanlığı: M4K'ların yeni teslimatları yapıldı
SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca (SSB), yerli imkanlarla üretilen 'Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı'ların (M4K) yeni teslimatlarının yapıldığı açıklandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Savunma sanayiinde üretimler sürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın (KKK) envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza veya kurtarılmasında kullanılmak üzere MPG tarafından yerli imkanlarla üretilen 'Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K'ların yeni teslimatları yapıldı" denildi. ANKARA Savunma Sanayii Başkanlığı M4K’ların yeni teslimatları yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Twitter, Güncel, Haber

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