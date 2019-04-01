Ankara Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Ankara için sandığa giden vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandı. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi Ak Parti'den yana olmuştu. Peki, Ankara seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Ankara'da kim önde? Ankara seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

ANKARA 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı kapsamında yarıştı. Millet İttifakı adına ise CHP'den Mansur Yavaş gösterildi. DSP adına Haydar Yılmaz, Vatan Partisi adına Tülin Oygür ve SP adına Mesut Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Sandıklar %99,81 oranında açıldı. Yerel seçim sonuçlarına göre Ankara'da Mansur Yavaş % 50,90 oy aldı. Mehmet Özhaseki'nin aldığı oy ise % 47,06 olarak kayıtlara geçti.

ANKARA 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Ankara'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Ankara'da 2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adına Melih Gökçek, CHP adına Mansur Yavaş aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre Ak Parti % 44,82 oy oranı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP ise % 43,82 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP'den Mevlüt Karakaya % 7,77 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.

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