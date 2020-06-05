ANKARA Şentop Yasama döneminin sonunu beklemek yönünde teamül bulunmuyor-1

Şentop: Yasama döneminin sonunu beklemek yönünde teamül bulunmuyorTBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin "Yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde bir teamül bulunmuyor" dedi.

05.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:16
Şentop: Yasama döneminin sonunu beklemek yönünde teamül bulunmuyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin "Yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde bir teamül bulunmuyor" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te Cuma namazının ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Şentop, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yapılan eleştirilere, "Yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde bir teamül bulunmuyor. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, kesin hükme engel değildir" dedi.
Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3 ismin milletvekilliğinin düşürüldüğü iddiasına ilişkin ise, "26'ncı dönemde 8 milletvekilliği kesin hüküm sebebiyle düşürülmüşken, bugün Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre bir hareket yapıldığında, kalkıp bunun arkasında başka şeyler aramak bence tamamen bir hukuk cehaletidir" diye konuştu.
Şentop, CHP'lilerin dün makam kapısına Anayasa kitapçığı bırakarak protestoda bulunmasıyla ilgili de, "Herkes Anayasayı ve İçtüzüğü okusun. Anayasa ve İçtüzük, kitabı sağa sola göstermek, basın önünde poz vermek, sağa sola atmak için kullanılan bir materyal değil, okumak, anlamak için vardır" ifadesini kullandı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Besti KARALAR-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-
ANKARA Şentop Yasama döneminin sonunu beklemek yönünde teamül bulunmuyor-1

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Enis Berberoğlu, Mustafa Şentop, Leyla Güven, Güncel, Haber

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