"Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saate düşecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "(Ankara- Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz. Konvansiyonel tren ile 12 saat süren Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek." dedi.Yozgat'ta gezi ve incelemelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara-Sivas YHT Projesi'nde ray serim çalışmalarının sürdüğü Sorgun İstasyonu'ndan ray eksenini dengeye getiren araçla yolculuk yaptı.Yolculuğun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Oktay, bayramdan önce hemşehrileriyle bir arada olduklarını, onlara ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi.Yozgat'ta devam eden projeleri ve yatırımları da yerinde incelediklerini aktaran Oktay, Türkiye'de hiçbir şeyin durmadığını, yatırımların bütün hızıyla devam ettiğini vurguladı.Türkiye'nin her tarafından, her köşesinde tüm yatırımların belirlenen takvime göre tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Oktay, şunlar kaydetti:"Burada da yüksek hızlı tren projemiz Ankara- Sivas arası 810 kilometrelik bir hat 405 gidiş, 405 geliş. Hamdolsun çalışmalar oldukça iyi, yerinde tespit ettik. Detaylı brifing aldık. Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine yavaş yavaş başlıyor olacağız ama kısmet olursa da 2020 sonu itibarıyla bu hattı tamamlamayı aruz ediyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız ve tüm birimlerimiz Devlet Demir Yollarımız bu programa göre çalışmalarını yürütüyorlar. Buna göre de kaynak aktarımları devam ediyor.""Gördüklerimden son derece mutlu oldum"Mevcut konvansiyonel hatla Ankara- Sivas arası yolculuğun 12 saat sürdüğüne işaret eden Oktay, "YHT tamamlandığında bu iki saate düşmüş olacak. Bir saat Yozgat- Sivas arası, bir saat Yozgat- Ankara arası olacak. Oradan diğer hatlara entegre olacağı için İstanbul'a kadar entegre etmiş oluyoruz. Bin 213 kilometre şu an itibarıyla YHT hattımızı filen tamamlamış durumdayız. Burayı da inşallah tamamladığımızda ilave hat olarak sıfırdan başladığımız bu alandaki yatırımlarımızı hızlandırıyoruz." diye konuştu.Oktay, Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Demir Yolları (DDY) bünyesinde 11. Kalkınma Planı'nda, başka bir çalışmanın içerisinde bulunduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:"Konvansiyonel hatları özelliklerle sinyalizasyonlarla, birtakım teknik güncellemelerle hızlı tren hattına da dönüştürmeye çalışıyoruz. Öyle olduğu zaman zaten lojistik merkezler olarak da Türkiye kara, hava ve deniz ulaşımında elde ettiği güçlü altyapıyı, lojistik merkezlerle birçok ilimizde de entegre etmiş, güçlendirmiş olacak. Bunun da ekonomiye ve yatırımlara katkısı düşündüğümüzün çok ötesinde olacak. İnşallah Türkiye bu dönem, yeni bir şahlanışın arifesinde diyoruz. Devlet Demir Yollarında da aynı şahlanış, aynı hızıyla devam ediyor. Çalışmalardan son derece memnun oldum. Gördüklerimden son derece mutlu oldum."