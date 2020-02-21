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Ankara-Sivas YHT hattında tamamlanan yerlere elektrik veriliyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, 20 Şubat 2020 tarihinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Kırıkkale-Akdağmadeni arasında tamamlanan elektrikli tren havai hat kesimlerine 27 bin 500 volt elektrik verileceğini, bu sebepten vatandaşların elektrikli tren...

21.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:47Ankara-Sivas YHT hattında tamamlanan yerlere elektrik veriliyor
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, 20 Şubat 2020 tarihinde Ankara- Yüksek Hızlı Tren hattının Kırıkkale- arasında tamamlanan elektrikli tren havai hat kesimlerine 27 bin 500 volt elektrik verileceğini, bu sebepten vatandaşların elektrikli tren havai hatlarına temas etmemelerini bildirdi.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elektrifikasyon Tesisleri Kurulumu çalışmaları kapsamında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Kırıkkale-Akdağmadeni arasında tamamlanan elektrikli tren havai hat kesimlerine 20.02.2020 Perşembe günü saat 08.00'den itibaren 27.500 volt yüksek gerilim verilecektir" denildi.

Ayrıca verilecek yüksek gerilimden dolayı vatandaşların elektrikli tren havai hatlarına yaklaşmamaları belirtilen açıklamada, "Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Akdağmadeni, Ankara, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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