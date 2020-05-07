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Ankara Sivil Toplum Platformu, Kudüs için yardım kampanyası başlattı

Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP) bünyesinde bir araya gelen 43 sivil toplum kuruluşu tarafından "İftarda Kudüs'teyiz, Sizi de Bekleriz" kampanyası düzenlendi.

07.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:03
Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP) bünyesinde bir araya gelen 43 sivil toplum kuruluşu tarafından "İftarda Kudüs'teyiz, Sizi de Bekleriz" kampanyası düzenlendi.
Platformdan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının Kudüs halkını da etkisi altına aldığına dikkati çekildi.
Açıklamada, Kudüs'teki insanların çoğunluğunun gündelik işlerde çalıştığı bildirilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Tüm bunlarla birlikte kendilerine sahip çıkacak bir devletlerinin olmamasının yanında işgalci İsrail'in virüse rağmen devam ettirdiği yıldırma politikalarına ve zulümlerine de direnmektedirler. Millet olarak tarih boyunca mazlumun yanında ve Müslüman kardeşlerinin ihtiyacını önceleyen olduk. Bugün de koronavirüs sebebiyle hem maddi olarak çok zor durumda kalan hem de gerekli tıbbi desteği alamayan Kudüslü Müslüman kardeşlerimiz bizlerin yardımlarına her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duymaktadır.
Bu vesileyle ASTP bünyesinde bir araya gelen 43 STK'den oluşan 'Kudüs Komisyonu' olarak 'İftarda Kudüs'teyiz, Sizi de Bekleriz' kampanyasını başlatıyoruz. Kampanya kapsamında fitre, zekat veya gıda yardımında bulunmak isteyenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, 'Ümmet Vakfı' adlı hesaba, 'TR750020500001022491600003' hesap numarası üzerinden bağışlarını gönderebilirler. Kudüs için fitre 27, iftar 45, gıda yardımı 200 Türk lirasıdır." Ankara Sivil Toplum Platformu, Kudüs için yardım kampanyası başlattı

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Kudüs, Güncel, Haber

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