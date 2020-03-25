Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ANKARA Sokağa çıkma yasağı olanların maaşları evlerinde ödeniyor - Haberler

ANKARA Sokağa çıkma yasağı olanların maaşları evlerinde ödeniyor

Sokağa çıkma yasağı olanların maaşları evlerinde ödeniyorİÇİŞLERİ Bakanlığı ile Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT arasında yapılan mutabakat kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.

25.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:47
Sokağa çıkma yasağı olanların maaşları evlerinde ödeniyor
İÇİŞLERİ Bakanlığı ile Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT arasında yapılan mutabakat kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların maaşlarını evlerinden alabilmeleri için 81 İl valiliğine talimat gönderdi. Buna göre; Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile varılan mutabakat kapsamında valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.
4 banka ve PTT şubelerinin yapacağı emekli maaş ödemelerinde öncelik banka görevlilerinde olacak. Banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ödemeler, valilik ve kaymakamlıklar tarafından Vefa Sosyal Destek Grubun'dan banka şubelerine bildirilecek yetkili kamu görevlileri aracılığıyla yapılacak.
Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemelerine başlandı. Evden maaş ödemesi şu şekilde oluyor:
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme/Havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor. Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarı teslim ettikten sonra, ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor. Müşterinin adresinde bulunamaması halinde tutar yetkili kamu görevlisi tarafından Banka şubelerine iade ediliyor. Sürece ilişkin olarak kullanılacak olan formlar ve süreç bilgiler söz konusu banka şubeleri ve PTT ile paylaşıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ANKARA Sokağa çıkma yasağı olanların maaşları evlerinde ödeniyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, PTT, Güncel

Haberin Videosu :

ANKARA Sokağa çıkma yasağı olanların maaşları evlerinde ödeniyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Haberler
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Fransa’da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 231 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 231 ölü
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’den karantina pozu Haberler
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den karantina pozu
Türk profesörden ürküten koronavirüs açıklaması: Aşı çare olmayacak Haberler
Türk profesörden ürküten koronavirüs açıklaması: Aşı çare olmayacak
Cumhurbaşkanı ulusa seslendi: Virüsü engellemenin tek yolu bu Haberler
Cumhurbaşkanı ulusa seslendi: Virüsü engellemenin tek yolu bu
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Haberler
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi Haberler
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 683 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 683 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

22:17: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ULUSA SESLENDİ - Haber 22:16: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3) - Haber 22:16: Uşak'ta karantina iddiasına yalanlama - Haber 22:14: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BİLİM KURULU TOPLANTISI'NA VİDEO KONFERANSLA KATILDI - Haber 22:14: Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber 21:55: Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi - Haber 21:48: Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi - Haber 21:27: Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız - Haber 21:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır - Haber 21:02: Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı - Haber