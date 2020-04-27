Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANKARA Sokağa çıkma yasağına uymadılar parkta oyun oynadılar

Sokağa çıkma yasağına uymadılar parkta oyun oynadılarANKARA'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa çıkma yasağı bulunan saatler içerisinde, parkta uzun eşek oyunu oynadı.

27.04.2020 02:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 02:09
Sokağa çıkma yasağına uymadılar parkta oyun oynadılar
ANKARA'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa çıkma yasağı bulunan saatler içerisinde, parkta uzun eşek oyunu oynadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.
Mamak ilçesi Hüseyingazi mahallesinde bir grup genç, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması bulunan saatler içerisinde, Başak caddesi üzerinde bulunan bir park içerisinde bir araya geldi. Maske takmayan grup bir süre oynadıkları uzun eşek oyunu ile sosyal mesafe uyarılarını da dikkate almayan gençler, birçok kuralı ihlal etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden kalabalık grup, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. ANKARA Sokağa çıkma yasağına uymadılar parkta oyun oynadılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Trabzon’da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti Haberler
Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden ’canlandı’ Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
’Öldü’ denilen Kim Jong-un’dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Tekirdağ’da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü Haberler
Tekirdağ'da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter’dan yardım istedi Haberler
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi
New York’ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım Haberler
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım
Türkiye’nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında Haberler
Türkiye'nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında
Haberler››Güncel››ANKARA Sokağa çıkma yasağına uymadılar parkta oyun oynadılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:28: Aydın'da çıkan ev yangınında yaşlı çift dumandan etkilendi - Haber 03:18: Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de - Haber 03:11: Vatan Partisi'nden başkan adayı olan avukat intihar etti - Haber 02:44: Lübnan'da hayat pahalılığı protesto edildi - Haber 02:44: Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem - Haber 23:59: Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber 22:56: Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü - Haberler 22:38: Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı - Haberler 22:06: Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek - Haber 21:09: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi - Haber