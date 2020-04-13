Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANKARA Sokağa çıkma yasağında güvercinleri belediye görevlileri besledi

Sokağa çıkma yasağında güvercinleri belediye görevlileri beslediANKARA'nın Altındağ ilçesinde hafta sonunda yasak nedeniyle sokağa çıkamayan Aziz Demirtepe'nin (53) iş yerindeki güvercinlerini belediye ekipleri besledi.

13.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:51
Sokağa çıkma yasağında güvercinleri belediye görevlileri besledi
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde hafta sonunda yasak nedeniyle sokağa çıkamayan Aziz Demirtepe'nin (53) iş yerindeki güvercinlerini belediye ekipleri besledi.
Keçiören 'de yaşayan Aziz Demirtepe, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle iş yerine gidemeyince buradaki güvercinlerin beslenmesi için Altındağ Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye ekipleri, Demirtepe'nin talebi sonrası İskitler'deki iş yerine giderek, 1 günü aşkın süredir aç bekleyen 50 güvercini besledi. Ayrıca, veterinerler güvercinlerin sağlık kontrolünü de gerçekleştirdi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle güvercinlerini besleyemediğini söyleyen Demirtepe, "2 gün aç kalacaklardı, sağ olsun ekipler hem besledi hem de sağlık kontrolünü yaptı. Kendi canımızı korurken diğer canlıları da unutmamalıyız" dedi.
2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca sokak hayvanları için seferberlik başlattıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, "Tespit ettiğimiz her noktaya onlar için beslenme alanı oluşturduk. Aziz Bey dükkanındaki kuşların aç kaldığını söyledi. Hemen ekiplerimiz harekete geçerek kuşları iş yerinde besledi. Bizim için her can çok önemli. Can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. ANKARA Sokağa çıkma yasağında güvercinleri belediye görevlileri besledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Altındağ Belediyesi, Keçiören, Altındağ, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Haberler ›› Güncel ››ANKARA Sokağa çıkma yasağında güvercinleri belediye görevlileri besledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:54: Sinop'ta koronavirüsü yenen 8 kişi, alkışlarla uğurlandı - Haber 17:54: Çin'de Kovid-19 aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi - Haber 17:54: Bingöl'de koronavirüsü yenen 15 günlük bebek alkışlarla tabucu oldu - Haber 17:54: Çanakkale'de koronavirüsü yenen 92 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi - Haber 17:52: AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Ürününüz tarlada serada kalmayacak" - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler