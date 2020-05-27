Ankara sokakları, yine çocukların oldu

Ankara sokakları, yine çocukların olduANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 4 saatlik izinle yeniden dışarı çıktı.

27.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:56
Ankara sokakları, yine çocukların oldu
ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 4 saatlik izinle yeniden dışarı çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara bugün için 12.00 ile 15.00 saatleri arasında yine izin verildi. Ankara'da çocuklar, aileleri eşliğinde park ve bahçelere akın etti. Çocuklar, burada güneşli havanın keyfini çıkardı. Bisiklet kullanıp, top oynayan çocuklar, parklardaki oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Ali Dinçer Parkı'nda oyun oynayan çocuklar, dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını belirtti. Öte yandan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Meydanı ve Ulus Yeni Hali'nde ise yoğunluk gözlendi. Ankara sokakları, yine çocukların oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ankara, Ulus, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran’da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Haber
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak Haber
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Abdülhamid’in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak’ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Haber
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Haberler››Güncel››Ankara sokakları, yine çocukların oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:53: Akçakale cuma namazı için hazırlıkları tamamladı - Haber 14:53: Çocuklar yarım günlük izinlerini mezarlıkta geçirdi - Haber 14:53: Malatya'da cadde ve sokaklarda yoğunluk - Haber 14:53: Kenya'da sel ve heyelanlarda can kaybı 285'e çıktı - Haber 14:52: 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - Haber 14:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu - Haber 13:36: "Robin Hood" garibanlar için yine sahnede! Bu sefer ödediği borç miktarıyla rekor kırdı - Haber 11:33: Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor - Ekonomi 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu - Haber