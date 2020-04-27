Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Ankara sokaklarında, 4 günlük yasak sonrası yoğunluk

Ankara sokaklarında, 4 günlük yasak sonrası yoğunlukANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkması yasağının ardından, cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.

27.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:03
Ankara sokaklarında, 4 günlük yasak sonrası yoğunluk
ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkması yasağının ardından, cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, dün gece yarısı itibarıyla sona erdi. Başkent'te, yasağın sona erdiği ilk gün, cadde ve sokaklarda, meydanlarda yoğunluk oluştu. 4 gün boyunca boş kalan meydanlar, haftanın ilk günü kalabalıklaştı. Özellikle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Ulus'ta bulunan otobüs duraklarında yer yer kuyruk oluştu. Kent içindeki yollarda da trafik yoğunluğu olduğu görüldü. Polis ekipleri ve bekçiler, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve gerekmedikçe sokağa çıkamamaları konusunda uyardı. Ankara sokaklarında, 4 günlük yasak sonrası yoğunluk

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ankara, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş’ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Nihat Doğan’dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haberler
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu Haberler
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Haberler››Güncel››Ankara sokaklarında, 4 günlük yasak sonrası yoğunluk - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:27: Biga'da 339 adet kaçak dezenfektan ele geçirildi - Haber 17:26: Amasya'da cinayet - Haber 17:24: Trabzon Valisi Ustaoğlu doktor Genç'e "geçmiş olsun" temennisinde bulundu - Haber 17:24: Kastamonu'da koronavirüs tedavisi tamamlanan 2 kişi taburcu edildi - Haber 17:22: İsveç'ten uçakla getirilen Gülüşken'in ağabeyi: Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye - Haber 17:07: Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:53: Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı - Haber 16:34: Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu - Haberler 16:27: Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal - Magazin 16:19: Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık - Magazin