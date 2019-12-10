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Ankara sokakta çocuğa cinsel istismara tutuklama

Sokakta çocuğa cinsel istismara tutuklamaGökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da oturan İ.B. (69), O.K. (8) adlı erkek çocuğa sokakta cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

10.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:17

Sokakta çocuğa cinsel istismara tutuklama

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da oturan İ.B. (69), O.K. (8) adlı erkek çocuğa sokakta cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, 4 gün önce ilçesine bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.B. adlı kişi, mahalleden tanıdığı O.K.'ya cadde üzerinde kepengi kapalı olan dükkanın önünde cinsel istismarda bulundu. Bunu fark eden bir kişi, cep telefonuyla İ.B.'yi görüntüleyip, duruma müdahale ederek, çocuğu kurtardı. Daha sonra da jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri, şikayet üzerine İ.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, daha önce de O.K.'ye 4-5 kez benzer şekilde cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Tacize uğrayan O.K.'nin ise ailesine teslim edildiği ve psikolojik destek sağlanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Ankara sokakta çocuğa cinsel istismara tutuklama

Yenimahalle, Yakacık, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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