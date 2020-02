Ankara sokakta yaşayan hasan'ın artık işi ve yuvası var

Sokakta yaşayan Hasan'ın artık işi ve yuvası varANKARA'da, sokakta yaşayan ve sosyal medyada paylaşılan videosunda "Benim de bir yerde hayatım değişecek" diyen Hasan Maden 'in (29) hayatı değişti. Ankara Valisi Vasip Şahin, Hasan Maden'in tedavisinin tamamlandığını, artık mutlu bir işi ve sıcak yuvası olduğunu duyurdu.Başkent'te sokakta yaşayan Hasan Maden, geçen ay sosyal medyada paylaşılan videosu ile gündeme geldi. Babaannesini kaybettikten sonra 1,5 yıldır sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını, mendil satarak harçlığını çıkardığını ve parası olduğunda haftada bir kez otelde kalabildiğini belirten Hasan Maden'in, "Hayat şartları üzebiliyor ama şöyle bir gerçek var, Allah insanları sınar. Bu yüzden Allah beni şu an sınıyor ve taşıyamayacağım bir yükü bana vermiyor. Ben genelde yere karton sererek metroda yatıyorum. Benim de bir yerde hayatım değişecek. Ben buna çok inanıyorum. Allah bir yerde benim yüzüme bakacak. Umut her zaman vardır. Hayatın zor yanları var ama yaşamaya değer" ifadelerini kullandığı video sosyal medyada hızla yayıldı. ARTIK İŞİ VE EVİ VARHasan Maden'e, Ankara Valiliği sahip çıkmıştı. 13 Ocak'ta hastanede tedavi altına alınan Hasan'ın son görüntülerini Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından paylaştı. Vali Şahin, "Milletimizin gönlünü fetheden kocaman yürekli Hasan M.'yi misafir ettik. Tamamlanan tedavisinin ardından bugün işbaşı yapan Hasan'ın da artık, mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var. Teşekkürler hayırseverler, teşekkürler Türkiye" mesajını yazdı.