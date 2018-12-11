Ankara Soylu: Rize Emniyet Müdürü'nün Vurulmasına İlişkin: Kurtarmak İçin Doktorlarımız Bir Çaba...

Soylu: Rize
Emniyet Müdürü'nün vurulmasına ilişkin: Kurtarmak için doktorlarımız bir çaba ortaya koyuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Rize Emniyet Müdürü'nün vurulmasına ilişkin, "Hastanedeler. İnşallah kurtarmak için doktorlarımız bir çaba ortaya koyuyorlar. Olayla ilgili derin ayrıntıyı arkadaşlarımız ortaya koyacaklar. Bakan yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz de Rize'ye hareket ediyor" dedi.
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Hakime TORUN/ ANKARA (DHA
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DHA-Gündem Ankara
tr 2018-12-11 15: 55: 50
(Tür: Ankara)
11 Aralık 2018 Salı 16:16