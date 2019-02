Ankara Soylu Türkiye'de Afet Konusunda Önemli Mesafe Kaydettik

Kaynak: DHA

Soylu: Türkiye 'de afet konusunda önemli mesafe kaydettik (2)'TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİTİRMEZSEK ADAM DEĞİLİZ' AK Parti 'nin Çubuk 'taki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı ve esnaf ziyaretinde bulundu. Açılış programında konuşan Soylu, sabah komutanların geldiğini belirterek, "Ülkenin her tarafından gelen 500 jandarma komutanımız ve genel komutanlarımız, yaklaşık 2 gün Ankara 'da kalacaklar. Bu sabah onlarla geçen yılı değerlendirdik ve 2019 yılı hedeflerini koyduk. Her birinin gözünde, 'biz bu terör örgütünü bitirmezsek adam değiliz' diye sadakat var" dedi.'ÇIKAR ÇIKMAZ AVLAMAZSAK NAMERDİZ'Türkiye'de önceden 15 bin terör örgütü mensubu bulunduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Şu anda 700 terörist kaldı. Hepimizin ortak derdi ne biliyor musunuz, fare gibi kaçmışlar arıyoruz, inlerine girmişler, kış boyu çıkmamak için birbirlerine yemin etmişler ama biz de onları bekliyoruz, çıkar çıkmaz avlamazsak namerdiz. Yıllardır bu ülkenin büyümesini engellemeye çalışan, kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanlara namus ve şeref sözü veriyoruz, eğer burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz" diye konuştu.'BİZ SENİ YÜRÜTMEYİZ'Sert konuştuğu için kendisine kızıldığını söyleyen Soylu, " Abdullah Öcalan dışarı çıksın diye milletvekilleri il il dolaşacaklar, oradan da Diyarbakır 'a yürüyecekler. Ne kadar kızarsan kız, ne söylersen söyle biz seni yürütmeyiz. Bu ülke, sadece yerin üstündekilerle ayakta durmuyor. Benim inancım, biz bugün ayakta duruyorsak, bilesiniz ki, yerin üstündekiler kadar yerin altındakilerin de bunda hakkı vardır. Artık terörün Türkiye'nin gündemini meşgul etme dönemi sona ermiştir" dedi.'300 TANE PATRONUNU KISKIVRAK YAKALADIK'Uyuşturucuya karşı bütün kurumların mücadele ortaya koyduğunu aktaran Soylu, "Son 1.5 ayda, 7.2 ton esrar yakaladık. Geçen yıl bin 100 kilo kokain yakalamıştık. 1.5 ayda toplam bin 600 kilo kokain yakaladık. Ayrıca, 260 ton bonzai yapılacak madde ele geçirdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük rekorlarını kırdık. 57 binini kodese tıktık. Onların toplam 300 tane patronunu kıskıvrak yakaladık doğru hapishaneye gönderdik. Verdiğiniz emaneti gücümüzün yettiği ölçüler içinde, en iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.'PENSİLVANYA'YI BİZE GÜLDÜRMEYİN'Halka, "Boynumuzu Kandil 'in önünde eğik bırakmayın olur mu?" diye seslenen Bakan Soylu, "Ne olursunuz bunların şımarmasına vesile olacak, onlara bir derman sunmayın. İyi bir noktaya geldik. Pensilvanya'yı bize güldürmeyin, onlara takat vermeyin. Erdoğan bu millete samimidir. İstedikleri şudur, biraz zayıflasınlar, '4.5 yıl analarından emdikleri sütü burunlarından getirelim' diyorlar" dedi.'GEÇEN GÜN PARTİYİ KİLİTLEDİ'Bakan Soylu, konuşmasının sonunda şunları söyledi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , SSK'yı batırdı. Partisinin adayları açıklanmasın diye geçen gün partiyi kilitledi. 10 katlı binaya sahip çıkamayan, Ankara'ya sahip çıkabilir mi. Kılıçdaroğlu'na karşı bizim boynumuzu bükmeyin."