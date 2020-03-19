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ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 1

ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 1.

19.03.2020 19:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:00
ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 1
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ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 1

Kaynak: DHA

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ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 1
Etiketler : Süleyman Soylu, Güncel

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