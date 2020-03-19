ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 2
ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 2.
19.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:11
ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 2
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 2
Etiketler : Süleyman Soylu, Güncel