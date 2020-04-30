Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANKARA Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kiraz hasat törenine katıldı

Bakan Pakdemirli: Anadolu kiraz yurdu oldu TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anadolu; kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar, tam bir kiraz yurdu oldu.

30.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:46
Bakan Pakdemirli: Anadolu kiraz yurdu oldu TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anadolu; kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar, tam bir kiraz yurdu oldu. Kirazdaki 2018-2019 dönemi yeterlilik derecemiz de yüzde 114.8, dolayısıyla bu da bizim kiraz işini oldukça doğru yaptığımızı ve yönettiğimizi gösteriyor" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Mustafa Kemal Paşa ilçesinde gerçekleştirilen kiraz hasadı törenine bakanlıktan videokonferansla katıldı. Törene İzmir'in yanında Manisa, Muğla, Malatya, Afyon ve Amasya'dan kiraz üreticileri de katıldı. Bakan Pakdemirli, kuzey yarım kürenin ilk kiraz hasadına 6 gün önce, İzmir'de başlandığını hatırlattı. Pakdemirli, "Dünya kiraz üretiminde birinci sıradayız. Millet olarak kirazı sevmemizden dolayı, iç piyasadaki talep nedeniyle, kiraz ihracatında ise dünyada 4'üncü sıradayız" dedi.
'KİRAZDA YETERLİLİĞİMİZ YÜZDE 114'
Ülke olarak geçen yıl 834 bin dekar alanda, 664 bin ton kiraz ürettiklerini kaydeden Pakdemirli, "Ağaç başına verim 31 kilogram, dekar başına verim ise ortalama 734 kilogram oldu. Toplam üretimin yüzde 65'ini üreten ve ilk 10'a giren illerimiz; Konya, İzmir, Bursa, Manisa, Amasya, Afyon, Isparta, Niğde, Denizli ve Çanakkale oldu. Yani Anadolu; kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar, tam bir kiraz yurdu oldu. Kirazdaki 2018-2019 dönemi yeterlilik derecemiz de yüzde 114,8, dolayısıyla bu da bizim kiraz işini oldukça doğru yaptığımızı, doğru yönettiğimizi gösteriyor" diye konuştu.
'DESTEK BİZDEN KİRAZ ÜRETMEK SİZDEN'
Pakdemirli, kiraz üreticilerine verdiklerini destekler hakkında da bilgi vererek, "Standart fidana 100 lira, sertifikalı fidan kullanımına 280 lira, mazota 15 lira, gübreye 4 lira, katı organik-organomineral gübreye 10 lira destek veriyoruz. Bunun yanında organik tarım desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, küçük aile işletmesi desteği, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, toprak analizi desteği ve düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması kalemlerinde de üreticimizin yüzünü güldüren özel destekler ve teşvikler verdik. Yani biz diyoruz ki, destek bizden, kiraz üretmek sizden" ifadelerini kullandı.
'PANDEMİ TEDBİRLERİNİ ÜRETİCİ LEHİNE GENİŞLETTİK'
Bakan Pakdemirli, pandemi sürecinde çiftçilerin üretimlerini aksatmamaları için çalıştıklarını, pandemi tedbirlerini çiftçi ve üreticilerin lehine genişlettiklerini kaydetti. Pakdemirli, "Pandemi tedbirleri sebebiyle, ilimize giriş çıkış yasağı ile işçi temininde sıkıntı yaşanma ihtimali vardı. Fakat bu konuya hemen el attık ve tarımsal üretimin bu yasaktan muaf tutulmasını sağladık. ve ayrıca İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde, çevre illerden işçi getirilmesi konusunu sonuca bağladık" dedi. ANKARA Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kiraz hasat törenine katıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Manisa, Kiraz, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

New York’ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Trabzon’da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haberler
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Konyaspor’un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haberler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haberler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Haberler››Güncel››ANKARA Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kiraz hasat törenine katıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:28: Karacabey Genç Fenerbahçeliler 1907 pide dağıttı - Haber 17:28: Kastamonu Belediyesi, sosyal medya üzerinden moral konseri verecek - Haber 17:28: AK Parti Manisa İl Başkanı Hızlı'dan, 1 Mayıs mesajı - Haber 17:28: Mozambik'te Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 1 ay uzatıldı - Haber 17:28: Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri - Haber 17:21: İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 17:18: İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi - Haber 16:54: Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı - Haber 16:08: Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı - Haberler 16:07: Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı - Spor