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Ankara Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

Ankara Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısı yapıldıANKARA - Ankara Tarım ve Orman sektörü. ' Köklerinde Bereket Var' afişiyle değerlendirme toplantısı yapıldı.

01.08.2019 23:24
Ankara Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı
Ankara Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı
ANKARA - Ankara Tarım ve Orman sektörü. ' Köklerinde Bereket Var' afişiyle değerlendirme toplantısı yapıldı.
Ankara Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısı ' Köklerinde Bereket Var' afişiyle Başkent'te bir otelde gerçekleştirdi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz ve bir çok davetli katıldı. Program sinevizyon gösterisiyle başladı.
Sorunu beraber çözeceklerini ifade eden Erkılıç,"Önümüzdeki 25 yılın belirleneceği bir şura olacak. Tarım arazileri dünyada olduğu gibi bizde de sorunlar teşkil etmekte. Çözüm önerileri de sizlersiniz ve bizleriz. Çalışarak biz bunu aşacağız. Bölgesel olarak hepimizin yapacağı işler var" şeklinde konuştu.

Ankara, Genel

Kaynak: İHA

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