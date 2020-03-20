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ANKARA Tartıştığı kocasını iple boğarak öldürdü

Tartıştığı kocasını iple boğarak öldürdüANKARA'nın Keçiören ilçesinde Elif K., eve alkollü geldiği iddia edilen eşi İsmail K.'yi, çıkan tartışma sonucu iple boğarak öldürdü.

20.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:16
Tartıştığı kocasını iple boğarak öldürdü
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Elif K., eve alkollü geldiği iddia edilen eşi İsmail K.'yi, çıkan tartışma sonucu iple boğarak öldürdü. Elif K. ile 3 oğlu gözaltına alındı.
Olay, sabaha karşı 06.00 sıralarında Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesi, Burcu Apartmanı'nda meydana geldi. Mobilya işiyle uğraşan İsmail K., iddiaya göre gece saatlerinde eve alkollü geldi. Elif K., geçimsizlik bulunan eşi ile tartışmaya başladı. Evde bulunan çiftin 3 oğlu da tartışmaya dahil olunca arbede çıktı. Arbede sırasında Elif K., eşini iple boğdu.
Sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail K.'nin öldüğü belirlendi. İsmail K.'nin cenazesi evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, anne ile 3 çocuğu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)-
ANKARA Tartıştığı kocasını iple boğarak öldürdü

Kaynak: DHA

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ANKARA Tartıştığı kocasını iple boğarak öldürdü
Etiketler : Mustafa Fehmi Kubilay, Keçiören, Güncel

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