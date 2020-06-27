ANKARA 'Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende' tanıtım filmi

'Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende' tanıtım filmiKÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi ziyarete gelen bir ailenin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında havalimanından itibaren yaşayacağı bütün deneyimlerin aktarıldığı kısa tanıtım filminin 'GoTurkey' hesabında ve 17 ülkede...

27.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:09
'Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende' tanıtım filmi
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi ziyarete gelen bir ailenin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında havalimanından itibaren yaşayacağı bütün deneyimlerin aktarıldığı kısa tanıtım filminin 'GoTurkey' hesabında ve 17 ülkede dijital platformlarda yayınlandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'yi ziyarete gelen turistlerin yaşayacağı bütün deneyimlerin aktarıldığı 1 dakikalık kısa tanıtım filminin Türkiye'nin dijital mecralardaki tanıtım platformu olan 'GoTurkey' hesaplarından paylaşıldığı belirtildi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un da sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım filminin Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkede yine dijital platformlarda yayınlanmaya başlandığı belirtilerek, "Önümüzdeki günlerde kamu spotu olarak televizyon kanallarında da yayınlanacak olan filmde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin yanı sıra Aspendos'tan Perge Antik Kenti'ne Türkiye'nin eşsiz tarihi mirasının ve doğal güzellikleri de izleyicisine aktarılıyor. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un başlattığı diplomasi trafiğinin ardından geçtiğimiz hafta Antalya'da ağırlanan ve Türkiye'de tatili her aşamasıyla yerinde deneyimleme imkanı bulan büyükelçiler ile uluslararası basından sonra bu kısa tanıtım filmiyle tatilcilerin evlerine, cep telefonlarına ulaşılması hedefleniyor" denildi. ANKARA ’Tatil keyfiniz Türkiye’de güvende’ tanıtım filmi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Nuri, Türkiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter’da gündem oldu Magazin
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: Erdoğan’dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz Ekonomi
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği’nce iptal edildi Ekonomi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
ATV’de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Medya
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Haberler››Güncel››ANKARA 'Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende' tanıtım filmi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:39: AK Parti Denizli Gençlik Kolları Başkanlığında görev değişimi - Haber 16:39: Gazze'de yüzlerce kişi İsrail'in "ilhak" planını protesto etti - Haber 16:37: Kocaeli'de 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haber 16:36: Silahla tehdit ettikleri kişilerin paralarını gasp eden 4 kişi yakalandı - Haber 16:35: Dualarıyla ailelerin yüreğine su serpti, gözleri sürekli sınava yetişemeyecek gençleri aradı - Haber 15:04: Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu - Magazin 14:41: YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi - Haber 13:36: Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı - Haber 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber 01:12: Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti - Haberler