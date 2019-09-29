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Ankara tbmm'de personele 'işaret dili eğitimi'

TBMM'de personele 'işaret dili eğitimi'TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nca, Meclis'e gelen ziyaretçiye daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla Meclis'in 2019 yılı Eğitim Planı kapsamında Ziyaretçi Kabul Personeli ve Koruma Dairesi Başkanlığı personeline, 'işaret dili...

29.09.2019 15:16
TBMM'de personele 'işaret dili eğitimi'
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nca, Meclis'e gelen ziyaretçiye daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla Meclis'in 2019 yılı Eğitim Planı kapsamında Ziyaretçi Kabul Personeli ve Koruma Dairesi Başkanlığı personeline, 'işaret dili eğitimi' veriliyor.
TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler ve TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı personeline verilen eğitim 23 Eylül'de başladı. Meclis televizyonu muhabirlerince verilen eğitim, 1 Kasım'a kadar devam edecek.Personelin işitme engelli ziyaretçilerle etkin iletişim kurmalarını amaçlayan eğitim 'parmak abecesi', 'temel işaret dili bilgisi', 'kendini tanıtma', 'tanışma için soru cümleleri', 'temel iletişimde gerekli olacak yardım isteme ve yardım etmek için kullanılacak cümleler' ve 'karşılıklı konuşma pratikleri' konu başlıklarıyla veriliyor. İlk etapda 30 kişiye verilen eğitim haftada iki gün toplam 25 saat olarak planlandı. Zamanla söz konusu eğitimin daha fazla personele verilmesi amaçlanıyor. Eğitimde; Meclis'e gelen işitme engelli bir vatandaşa personelin nasıl yardımcı olacağı uygulamalı olarak anlatılıyor.
Ankara tbmm'de personele 'işaret dili eğitimi'

Halkla İlişkiler, Güncel

Kaynak: DHA

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