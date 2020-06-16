ANKARA TEM Daire Başkanı Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

TEM Daire Başkanı Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandıEMNİYET Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Resmi Gazete'de yayımlaman atama kararına göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu.

16.06.2020 08:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:09
TEM Daire Başkanı Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı
EMNİYET Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Resmi Gazete'de yayımlaman atama kararına göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TEM Daire Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.
GAZİ TURGUT ASLAN
Turgut Aslan, 1962 yılında Çorum'un Ortaköy ilçesinde doğdu. Aslan, 1981 yılında Polis Koleji'nden, 1985 yılında Polis Akademisinden derece ile mezun oldu. Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleri ile ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanı olarak atandı. Turgur Aslan, 15 Temmuz 2016 yılına kadar bu görevini yürüttü. 15 Temmuz 2016 günü Jandarma Genel Komutanlığı'nda rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Geçirdiği operasyonlarla hayata tutunan Aslan, gazi ünvanı aldı. 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü olan Turgut Aslan, evli ve iki çocuk babası.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Haber: ANKARA, (DHA)-
ANKARA TEM Daire Başkanı Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Turgut Aslan, TEM Otoyolu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

FETÖ’cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu Haber
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç dağda ayakları kırılmış halde bulundu
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Haber
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Virüs Anadolu’ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Haber
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Arap Birliği’nden Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Haber
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Son Dakika: İstanbul’da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Haber
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Haberler››Güncel››ANKARA TEM Daire Başkanı Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:12: Son dakika! Didim'de kaçak yapılar ile mücadele devam ediyor - Haber 09:12: Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu - Haber 09:11: Sakin şehirin vatandaşları bundan sonra Kaymakama WhatsApp'tan da ulaşabilecek - Haber 09:11: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 27 eski polis daha adliyeye sevk edildi - Haber 09:09: Metrobüs durağında endişe oluşturan görüntüler - Haber 09:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti - Haber 08:47: Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı - Magazin 08:10: İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç dağda ayakları kırılmış halde bulundu - Haber 02:25: 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı - Haber