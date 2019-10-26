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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler imha ediliyor

Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan bölgelerde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor.

26.10.2019 17:07

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.

TERÖRİSTLERE AİT TÜNEL VE MEVZİLER İMHA EDİLİYOR

Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde Güveli Bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Türk heyeti ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığındaki ABD heyetinin vardığı anlaşma sonucu 120 saat ara verilmişti. Belirlenen sürede teröristlerin Güvenli Bölge'den çıkması öngörülüyordu. Ancak, YPG/PKK'lı teröristler sürekli taciz ateşleri açarak, söz konusu mutabakata uymamıştı.

Daha sonra 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de bir araya geldi. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometre derinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler imha ediliyor

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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