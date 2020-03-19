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ANKARA TFF heyeti koronavirüs toplantısı için Ankara'da

SPOR TFF heyeti koronavirüs toplantısı için Ankara'da.

19.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:25
SPOR TFF heyeti koronavirüs toplantısı için Ankara 'da
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ANKARA TFF heyeti koronavirüs toplantısı için Ankara’da

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

ANKARA TFF heyeti koronavirüs toplantısı için Ankara'da
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara, Güncel

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