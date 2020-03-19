ANKARA TFF heyeti koronavirüs toplantısı için Ankara'da
SPOR TFF heyeti koronavirüs toplantısı için Ankara'da.
19.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:25
SPOR TFF heyeti koronavirüs toplantısı için Ankara 'da
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA TFF heyeti koronavirüs toplantısı için Ankara'da
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara, Güncel