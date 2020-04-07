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(ANKARA)Ticaret Bakanı Pekcan, yurtdışı temsilcileriyle görüştü

(ANKARA)Ticaret Bakanı Pekcan, yurtdışı temsilcileriyle görüştü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Batı Avrupa ülkelerinde görevli ticaret müşavirleri ve ataşelerle video konferans yöntemiyle ile görüştü.

07.04.2020 00:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:22
(ANKARA)Ticaret Bakanı Pekcan, yurtdışı temsilcileriyle görüştü
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Batı Avrupa ülkelerinde görevli ticaret müşavirleri ve ataşelerle video konferans yöntemiyle ile görüştü.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtdışındaki temsilcilerimizle videokonferanslarımıza Batı Avrupa ülkelerinde görevli Ticaret Müşavirlerimizle ve Ataşelerimizle başladık. Hem Koronavirüs Pandemisi ile ilgili önlemleri hem de ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik" ifadelerini kullandı. (ANKARA)Ticaret Bakanı Pekcan, yurtdışı temsilcileriyle görüştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Ruhsar Pekcan, Avrupa, Genel

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(ANKARA)Ticaret Bakanı Pekcan, yurtdışı temsilcileriyle görüştü
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