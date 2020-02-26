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Ankara Ticaret Borsası 93 yaşında

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, "ATB, aradan geçen 93 yıl içinde sürekli bir gelişme göstererek bugün ülkemizin sayılı ticaret borsalarından biri haline gelmiştir.

26.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:58Ankara Ticaret Borsası 93 yaşında
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, "ATB, aradan geçen 93 yıl içinde sürekli bir gelişme göstererek bugün ülkemizin sayılı ticaret borsalarından biri haline gelmiştir." ifadesini kullandı.
Borsadan yapılan açıklamaya göre, ATB'nin 93. kuruluş yıl dönümünde meclis ve komiteler müşterek toplantısı gerçekleştirildi.
Burada konuşan ATB Başkanı Faik Yavuz, ilk kuruluş çalışmaları 1907 yılına kadar giden borsanın kuruluş tüzüğünün 1907'de onaylandığını aktararak, ATB'nin bugün çağdaş borsacılık yolunda yapılması gereken tüm alt yapı tesislerini tamamladığı kaydetti.
Yavuz, "ATB, bir avuç girişimcinin başlattığı borsacılık faaliyeti ve aradan geçen 93 yıl içinde sürekli bir gelişme göstererek bugün ülkemizin sayılı ticaret borsalarından biri haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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