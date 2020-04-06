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Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Uluslararası gazetecilik meslek ilkelerinden şaşmadan sürdürdüğü habercilik faaliyetlerini farklı dillerde gerçekleştirdiği yayınlarla genişleten AA, ülkemizde olan biteni bize ve...

06.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:28
Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Uluslararası gazetecilik meslek ilkelerinden şaşmadan sürdürdüğü habercilik faaliyetlerini farklı dillerde gerçekleştirdiği yayınlarla genişleten AA, ülkemizde olan biteni bize ve dünyaya, dünyada olan biteni de bizlere objektif bir şekilde aktararak, çok önemli bir hizmet üretmektedir." ifadesini kullandı.
Baran, AA'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle Genel Müdür Şenol Kazancı'ya tebrik mesajı yolladı.
6 Nisan 1920 tarihinden kurulan ve 100 yıldır ülkenin gelişimine şahitlik eden AA'nın tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla çalıştığına işaret eden Baran, şunları kaydetti:
"Uluslararası gazetecilik meslek ilkelerinden şaşmadan sürdürdüğü habercilik faaliyetlerini farklı dillerde gerçekleştirdiği yayınlarla genişleten AA, ülkemizde olan biteni bize ve dünyaya, dünyada olan biteni de bizlere objektif bir şekilde aktararak, çok önemli bir hizmet üretmektedir. Gerçekleştirdiği yeniliklerle ajans haberciliği hizmet kalitesini daha da yükselten AA'nın 100. yılını kutluyor, size ve şahsınızda tüm AA çalışanlarına başarı dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Ticaret Odası, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Ekonomi

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