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Ankara Tokatlılar Platformu yeni dönem ilk toplantısını yaptı

Ankara Tokatlılar Platformunun yeni dönem ilk toplantısı gerçekleştirildi.

09.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:02
Ankara Tokatlılar Platformu yeni dönem ilk toplantısını yaptı
Ankara Tokatlılar Platformunun yeni dönem ilk toplantısı gerçekleştirildi.
Ankara Tokatlılar Platformu Başkanı Amir Çiçek, yaptıkları toplantı sonrasında, Tokat'ın merkez ve ilçelerini temsil eden
üyelerden oluşan platformun yönetim kurulunun yeni dönem üyelerini ve
yürütme kurulu üyelerini tanıttı.
Çiçek, daha sonra yapılan istişareler doğrultusunda yürütme kurulunun görev bölümünü açıkladı.
Başkan Vekilliğini Salih Melek'in yaptığı yönetimde başkan yardımcıları Mustafa
İpek, Kamil Dündaroğlu, Cemal
Kutlu ve Reşat Doğru olurken Ayhan Uz ve Semra Yücel genel sekreter, Şevki Keskin sayman, Alaattin Torun, Faik Kafalı ve Halis Çalışgan ise basın yayın ve halkla ilişkiler üyeleri olarak yer aldı.
Toplantı Ankara Tokatlılar Platformu yönetim kurulunun toplu fotoğraf

çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Amir Çiçek, Ankara, Tokat, Güncel
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