Ankara Tokatlılar Platformu yeni dönem ilk toplantısını yaptı
Ankara Tokatlılar Platformunun yeni dönem ilk toplantısı gerçekleştirildi.
09.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:02
Ankara Tokatlılar Platformunun yeni dönem ilk toplantısı gerçekleştirildi.
Ankara Tokatlılar Platformu Başkanı Amir Çiçek, yaptıkları toplantı sonrasında, Tokat'ın merkez ve ilçelerini temsil edenüyelerden oluşan platformun yönetim kurulunun yeni dönem üyelerini veyürütme kurulu üyelerini tanıttı.
Çiçek, daha sonra yapılan istişareler doğrultusunda yürütme kurulunun görev bölümünü açıkladı.
Başkan Vekilliğini Salih Melek'in yaptığı yönetimde başkan yardımcıları Mustafaİpek, Kamil Dündaroğlu, CemalKutlu ve Reşat Doğru olurken Ayhan Uz ve Semra Yücel genel sekreter, Şevki Keskin sayman, Alaattin Torun, Faik Kafalı ve Halis Çalışgan ise basın yayın ve halkla ilişkiler üyeleri olarak yer aldı.
Toplantı Ankara Tokatlılar Platformu yönetim kurulunun toplu fotoğraf
çekimiyle sona erdi.
Ankara Tokatlılar Platformu Başkanı Amir Çiçek, yaptıkları toplantı sonrasında, Tokat'ın merkez ve ilçelerini temsil edenüyelerden oluşan platformun yönetim kurulunun yeni dönem üyelerini veyürütme kurulu üyelerini tanıttı.
Çiçek, daha sonra yapılan istişareler doğrultusunda yürütme kurulunun görev bölümünü açıkladı.
Başkan Vekilliğini Salih Melek'in yaptığı yönetimde başkan yardımcıları Mustafaİpek, Kamil Dündaroğlu, CemalKutlu ve Reşat Doğru olurken Ayhan Uz ve Semra Yücel genel sekreter, Şevki Keskin sayman, Alaattin Torun, Faik Kafalı ve Halis Çalışgan ise basın yayın ve halkla ilişkiler üyeleri olarak yer aldı.
Toplantı Ankara Tokatlılar Platformu yönetim kurulunun toplu fotoğraf
çekimiyle sona erdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Ankara Tokatlılar Platformu yeni dönem ilk toplantısını yaptı
Etiketler : Amir Çiçek, Ankara, Tokat, Güncel
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