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Ankara Toptancı Hali'nde hijyen öncelik

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde koronavirüs salgınıyla mücadelesinde gıda güvenliği için de hijyen uygulamalarını ve kontrollerini en üst seviyeye çıkardı.

08.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:09
Ankara Toptancı Hali'nde hijyen öncelik
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde koronavirüs salgınıyla mücadelesinde gıda güvenliği için de hijyen uygulamalarını ve kontrollerini en üst seviyeye çıkardı.

Marketler ve Pazar yerlerinden sonra Ankara Toptancı Hali'nde de toplum sağlığına yönelik tedbirleri artıran Büyükşehir Belediyesi, hal girişinde hem ziyaretçilerin hem de esnafın ateşini ölçerek, maske dağıtıyor.

Hiyjen kurallarından taviz yok

Maskesi olmayanlara ücretsiz maske dağıtılırken, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de hal esnafının hijyen kurallarına uyup uymadığını denetliyor.

Başkent'in yaş sebze, meyve ve balık gibi gıda maddelerinin dağıtım merkezi konumundaki Toptancı Hali'nde halk sağlığından taviz vermediklerini belirten Toptancı Hali Şube Müdürü Fatih Aydemir, şu bilgileri verdi:

"Korona virüs tedbirleri kapsamında Toptancı Hal Kompleksi'ne giriş yapan tüm vatandaşlarımızın ateşleri ölçülmektedir. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza Büyükşehir tarafından maske dağıtımı yapılmakta ve maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulunulmaktadır. Hazırlanan broşürlerle gerekli ikaz ve bilgilendirmelerin de yapıldığı hal içerisinde sosyal mesafeye uyulması hususunda Zabıta ekiplerimiz tarafından sürekli uyarı ve denetimler gerçekleştirilmektedir. Her gün 12 kişiden oluşan temizlik personeli, 2 süpürge aracı ve 1 tankerle düzenli olarak temizlik yaparken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığımız tarafından sabit olarak görevlendirilen dezenfekte ekibi de bürolar, cami, dernek binası, bankalar, tüm sosyal tesisler ve ortak kullanım alanlarına dezenfeksiyon işlemi uygulamaktadır."

Ürünlere el değmiyor

Toptancı Hali'nin Başkent'in ürün ihtiyacının büyük bir bölümünü karşıladığını vurgulayan Ankara Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ceyhan Gündüz ise gönül rahatlığıyla Toptancı Hali'nden alışveriş yapılabileceği söyledi.

Büyükşehir tarafından alınan önlemlerin hal esnafı tarafından da memnuniyetle karşılandığını ifade eden Gündüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Korona virüs salgınının başladığı ilk günden itibaren hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. İlk başta Ankara halkına ürünlerimizi el değmeden hijyenik bir şekilde ulaştırmak için tedbirler aldık. Bu kapsamda el ile mal seçmeyi kaldırarak, ürünlerin kapalı bir şekilde dağıtılmasını sağlıyoruz. Meyve sebze konusunda Ankara'nın hiçbir sıkıntısı bulunmamaktadır. Fiyatlarda da asla bir artış olmadı. Esnafımız bugünlerde bu işi ticaret amaçlı değil de hizmet amaçlı yaptığının farkına vardı. Tüm Başkentliler şuna inansın; Toptancı Hali'nde tüm ürünlerimiz olması gerektiği gibi en iyi şartlar altında vatandaşa ulaştırılıyor. Belediyemizin desteğiyle buraya her giren vatandaşın ateşi ölçülüyor ve ücretsiz maske dağıtılıyor. Büyükşehir ile devamlı irtibat halindeyiz, Başkanımızla da bir telefon kadar yakınız."

Esnafın duyarlılığı önemli

Ankara Toptancı Hal Çalışanları Dernek Başkanı Günay Bolat, Toptancı Hali'nde gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, "Büyükşehir Belediyemiz tüm çalışanlarımıza maske ve eldiven dağıtıyor ve halimiz her gün dezenfekte ediliyor. Biz de Büyükşehir'in tüm talimatlarına uyuyoruz. Belediyemize bu süreçte bize verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Esnafın duyarlılığının da önemli olduğunu belirten Toptancı Hali esnafı Uğur Telli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediyesi sosyal mesafenin korunmasından hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına kadar bütün önlemleri alıyor. Komisyoncu esnafı olarak bizler de maske ve eldiven kullanma kurallarına uyuyoruz. Ürünlerimizi el değmeden paketliyor ve bu konuda işçilerimizi devamlı kontrol ediyoruz. Teşhir alanlarında ürünlerimizi açmıyoruz. Müşterilerimizi mümkün olduğu kadar telefonla arayarak veya mail göndererek satışlarımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlara psikolojik destek

Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle kurulan Kriz Masası ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 7/24 hizmet veriyor.

Psikolojik destek ekibinin de yer aldığı Kriz Masası'nda, vatandaşlara psikolojik destek sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile psikolojik destek almak isteyen vatandaşlar, "0312 666 60 06" numaralı telefonu arayarak bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ankara Toptancı Hali'nde hijyen öncelik - Haberler

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