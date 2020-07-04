ANKARA Türkiye'den, Sırbistan'a tıbbi malzeme yardımı

Türkiye'den, Sırbistan'a tıbbi malzeme yardımıTÜRKİYE, koronavirüs salgını ile mücadele eden Sırbistan Cumhuriyeti'ne askeri kargo uçağı Koca Yusuf ile tıbbi malzeme ve ekipmanı gönderdi.

04.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:19
Türkiye'den, Sırbistan'a tıbbi malzeme yardımı
TÜRKİYE, koronavirüs salgını ile mücadele eden Sırbistan Cumhuriyeti'ne askeri kargo uçağı Koca Yusuf ile tıbbi malzeme ve ekipmanı gönderdi.
Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Şimdiye kadar bir çok ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunan Türkiye, salgın ile mücadele eden Balkan ülkesi Sırbistan'a da tıbbi malzeme ve ekipman yardımında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan yardım paketleri, sabah saatlerinde Ankara Etimesgut'daki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 'Koca Yusuf' adlı A-400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. Tıbbi maske, tulum, eldiven, yüz koruyucu siperlik ve solunum cihazlarının bulunduğu paketlerin üzerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı. Paketlerin üzerinde ayrıca Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü ve hemen altında da 'Türkiye'den Sırbistan halkına sevgilerle' notu bulundu. Uçak, yükleme işleminin tamamlanmasının ardından havalandı. ANKARA Türkiye’den, Sırbistan’a tıbbi malzeme yardımı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sırbistan Karadağ, Koca Yusuf, Türkiye, Ankara, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››ANKARA Türkiye'den, Sırbistan'a tıbbi malzeme yardımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:31: DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, 'gazeteci' gibi ülkeye gelmiş - Haber 10:31: Bulanık'ta vatandaşlar KADES konusunda bilgilendirildi - Haber 10:31: Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı genelgesine göre lunapark ve tematik parklar temizlik, maske ve mesafe şartıyla... - Haber 10:31: Rus kamuoyunda anayasa değişikliği referandumunun sonucu tartışma yarattı - Haber 10:29: Aktürk: "Başbağlar katliamı Türkiye'nin hâlen kanayan yarasıdır" - Haber 09:46: Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi - Ekonomi 09:14: Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu - Haber 08:50: Maskeyi yanlış kullanan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen ilimizde 4 günde korona vakaları yüzde 15 artış gösterdi - Haber 07:47: Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor - Ekonomi 12:20: Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı - Haberler