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ANKARA Türkiye-İran sınırında 2 terörist yakalandı

Türkiye-İran sınırında 2 terörist yakalandıJANDARMA Genel Komutanlığı, Türkiye'nin İran sınırından yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 2 PKK'lı teröristin yakalandığı açıkladı.

16.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:48
Türkiye- İran sınırında 2 terörist yakalandı
JANDARMA Genel Komutanlığı, Türkiye'nin İran sınırından yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 2 PKK'lı teröristin yakalandığı açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon sonucu, Türkiye- İran sınırından kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edilen, PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 bölücü terör örgütü mensubu, İstihbarat ve TEM unsurlarınca yakalanmıştır" denildi. ANKARA Türkiye-İran sınırında 2 terörist yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Türkiye, İran, PKK, Güncel

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