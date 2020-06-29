ANKARA Tuz Gölü'nde ziyaretçi sayısı azaldı

Tuz Gölü'nde ziyaretçi sayısı azaldıANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Tuz Gölü'nde, koronavirüs salgını sürecinde ziyaretçi sayısı azaldı.

29.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:02
Tuz Gölü'nde ziyaretçi sayısı azaldı
ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Tuz Gölü'nde, koronavirüs salgını sürecinde ziyaretçi sayısı azaldı.
Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü'nü ziyaret eden turistlerin sayısı, koronavirüs salgını nedeniyle azaldı. Pandemi nedeniyle yurt içi ve yurt dışından turların düzenlenmediği göle, sadece kendi özel araçlarıyla gelenler gezdi. Ziyaretçilerin çoğu maske takarak önlem alırken, sosyal mesafe kuralının ise unutulduğu görüldü. Turistlerin bazıları çıplak ayakla tuzun üstünde yürümeyi tercih etti, bazılarının ise çukurların içinde biriken tuzlu suyla ayağını yıkaması dikkat çekti. Gölü ziyaret edenler, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.
Tuz Gölü çevresinde bulunan tesisin sahibi Hamdi Yılmaz, "Koronavirüs salgını nedeniyle turlar düzenlenmiyor. Yurt dışından yabancıların gelmesi de yasak olduğu için daha çok yerli turistler ziyaret ediyor. Günde 300'e yakın özel araç Tuz Gölü'nü ziyaret ediyor. Ama pandemiden önce turlar da düzenlendiği için günlük ziyaretçi sayımız daha fazlaydı" dedi. ANKARA Tuz Gölü’nde ziyaretçi sayısı azaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şereflikoçhisar, Koronavirüs, Tuz Gölü, Ankara, Güncel, Haber

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