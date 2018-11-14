14 Kasım 2018, 21:45
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Ankara Uluslararası Komedi Festivali" Başladı

Ankara Uluslararası Komedi Festivali" Başladı

Türkiye'nin ilk komedi festivali olma özelliğine sahip "Ankara Uluslararası Komedi Festivali" başladı.

Türkiye'nin ilk komedi festivali olma özelliğine sahip "Ankara Uluslararası Komedi Festivali" başladı.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival kapsamında, oyuncular Ayhan Taş ve Burak Satıbol'un da yer aldığı "Mahşer-i Cümbüş", Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankaralılarla buluştu.

Yoğun ilgiyle karşılanan "Mahşer-i Cümbüş" ekibinin izleyicilerin seçtiği temalar üzerine kurguladıkları ve seyircinin aktif katılımıyla desteklenen doğaçlama gösterisi beğeni topladı.

Mahşer-i Cümbüş'ün yanı sıra "Hatunlar Stand Up", "5 Kafadar" gibi komedi gruplarının da yer alacağı festival, 25 Kasım'da sona erecek. Türkiye,Ankara
14 Kasım 2018 Çarşamba 21:45