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ANKARA- Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor-EK

Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor-EK.

15.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:52
Umre 'den dönenler yurtlara gönderiliyor-EK
ANKARA- Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor-EK

Kaynak: DHA

Etiketler : Umre, Güncel

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