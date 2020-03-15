ANKARA- Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor-EK
Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor-EK.
15.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:52
Umre 'den dönenler yurtlara gönderiliyor-EK
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA- Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor-EK
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