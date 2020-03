Ankara üniversite öğrencileri ve mezunlar, firmalarla bir araya geldi

Üniversite öğrencileri ve mezunlar, firmalarla bir araya geldiANKARA'da Türk Eğitim Derneği Üniversitesi'nin (TEDÜ) düzenlediği 'WanTED İş ve Kariyer Fuarı'nda üniversite öğrencileri ve iş arayışındaki mezunlar, alanında uzman firmalarla bir araya geldi. Fuarda, onlarca firmanın standı yer aldı.TEDÜ tarafından düzenlenen 'WanTED İş ve Kariyer Fuarı' bugün kapılarını açtı. TEDÜ kolej kampüsünde düzenlenen fuara, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Türkiye Rafineri ve Petrokimya İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Levent Kocagül, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile Türkiye'nin önde gelen 85 firma ve isimleri yer aldı. Ayrıca Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen fuara katılarak, stantları gezdi. Tüm üniversite öğrencilerinin, iş arayışındaki mezunların, hatta lise öğrencilerinin dahi katılım sağladığı fuarda, pek çok firma öğrencilerle mülakat yapma imkanı buldu. Fuar kapsamında mezunlar ve iş arayan öğrenciler stantlarda firmalar ve iş başvuru süreçleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca alanında uzman 13 profesyonel de, katılımcılara kariyer dersleri vererek, workshop gerçekleştirdi.'İSTİHDAM OFİSLERİ OLUŞTURULACAK'Stantları gezerek, bilgi alan Başkan Yavaş, bir öğrencinin "Ankara'daki üniversiteler hakkında ne düşünüyorsunuz ve lise öğrencilerine iş yaşamı hakkındaki görüşleriniz nelerdir?" sorusuna "Ankara'daki üniversitelerimiz Türkiye'nin en iyi üniversiteleridir. Biz de belediye olarak bu üniversitelerden mezun olanların dışarıya gitmesini istemiyoruz. ATO başkanı ile birlikte Sivil Toplum Kuruluşları'yla (STK) Ankara'da yetişen öğrencilerin Ankara'da kalmalarını ve burada katma değer üretmelerini istiyoruz. En büyük hazinemiz Ankara'daki üniversitelerimiz ve onların alt yapısı siz gençlerimiz. Ankara'da kısa zamanda yapacağız; istihdam ofisleri oluşturulacak. Şu anda Organize Sanayiler ile görüşüyoruz. Önce okullarınız en iyi dereceyle bitirin, sonra sizi arayıp bulurlar."'YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ BEKLİYORUZ'TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, hem öğrencilerin önde gelen firmaları tanımaları hem de firmaları öğrencilerle buluşturarak, mülakat sisteminin yerleşmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Sektör olarak teknoloji ve hizmet sektöründe tamamen bizim seçtiğimiz 2'şer firmanın her gruptan temsil edildiği 85 firma, 46 tane firma mülakat yapıyor ve 15 tane kariyer öncüsü kariyer dersi veriyor. Ankara'dan ve çevre illerden hatta uzak illerden katılım için kayıt yaptıranlar var. 8 ile 10 bin civarında kişi bekliyoruz. Bu fuarın 3 ayağı var. Öğrenciler firmalar hakkında stantlardan bilgi alabiliyorlar, daha önce bize gönderilmiş öz geçmiş (CV) üzerinden firmaların seçtiği kişilerle işe giriş süreçlerini bizim üniversitemizde yapıyorlar. Ayrıca gerçekten sektöründe lider olmuş kişilerden kariyer dersi alıyorlar. Gençler burada neye heveslenmeleri gerektiğini öğrenecekler, hayallerinin peşinden nasıl gideceklerini öğrenecekler, mülakatlara girenlerin iş sahibi olma umutları olacak ve hayatın diğer yönleriyle bütünleştirilmiş mesleki bilgileri de kariyer öncülerinden alacaklar."'FİRMALARLA BİREBİR GÖRÜŞME İMKANI YAKALADIK'TEDÜ Elektik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Volkan Akbucak, fuarda çok fazla şirketler görüşme olanağının olduğunu söyleyerek, "Stajyer öğrencilere ne kadar görev ve projeler verdiklerini öğrenebiliyorum. Staj başvurusunda da bulundum, CV'mi isteyen firmalara da gönderme olanağı buldum. Firmalar daha çok CV'nin donanımlı olmasına bakıyorlar. Katıldığımız projeler ya da yaptığımız gönüllü işlerde başvurularda önemli olarak görülen alanlar arasında yer alıyor. Ayrıca not ortalamamızda önem arz eden bir diğer durum olarak yer almaktadır" dedi.Fuarın geleceği için önemli bir adım olarak gördüğünü kaydeden TEDÜ Ekonomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Selen Koçhisar da, "Fuarda görevli olarak çalışıyorum. Bu şirketleri kendi okulumda tanımak benim için çok faydalı olacak. Bizim amacımız bu fuarın her yıl devam etmesi" diye konuştu.Firmalarla birebir görüşme imkanı yakaladıklarını ifade eden TEDÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Nurbanu Çebi ise, şunları söyledi: "Aynı zamanda internet üzerinden mülakat için başvuru formları dolduruyoruz. Eğer kabul görülürsek, sessiz oda görüşmeleri de yapılıyor. Öyle bir avantajımız da oluyor. İş ve staj bizler için oldukça önemli. Staj ve iş başvuruları, bunları kriterleri neler ve hangi sektöre daha ilgili olduğumuz ve hangi sektöründe bize daha yakın olduğunu görmüş oluyoruz."