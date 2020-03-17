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Ankara Üniversitesi arşivlerinden 'Milli Mücadele Dönemi'nden ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar

Ankara Üniversitesi arşivlerinden Milli Mücadele öncesi ve Milli Mücadele dönemine ait çok özel ve birçoğu ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar yayımlandı.

17.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:21
Ankara Üniversitesi arşivlerinden 'Milli Mücadele Dönemi'nden ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar

Ankara Üniversitesi arşivlerinden Milli Mücadele öncesi ve Milli Mücadele dönemine ait çok özel ve birçoğu ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar yayımlandı.

Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivlerinden Atatürk'ün Milli Mücadele öncesi ve Kurtuluş Savaşı yıllarına ait olan yaşam güzergahından pek çoğu ilk kez görülen çarpıcı kareler yayımladı. O dönemde kahramanlıklarıyla Türk halkının geleceğini inşa eden, başta Atatürk olmak üzere milletimizin zorlu şartlar altındaki mücadelesi ve bağımsızlığa uzanan yolda yaşadığı tarihsel serüven, fotoğraflarla bir asır sonra tekrar canlandı.

İlk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflarda, Milli Mücadele yıllarında Türk halkının diriliş destanını oluşturan tarihin kilometre taşları gözler önüne seriliyor. Fotoğraflar, Kurtuluş Savaşı'na uzanan yolda, Atatürk'ün Anafartalar Kahramanı olarak tüm Anadolu'da tanınmasını sağlayan ve halkın kurtuluşa, bağımsızlığa olan inancı ile bu azmini güçlendiren Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılında tarihimizin unutulmaz sayfalarını günümüz kuşaklarıyla buluşturuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Üniversitesi, Güncel

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