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Ankara üniversitesi ilahiyat fakültesi'nde yangın

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yangınANKARA Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 4'üncü katında çıkan yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

20.02.2020 23:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:31
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yangın
ANKARA Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 4'üncü katında çıkan yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Yangın, akşam saatlerinde ilçesinde çıktı. Bahriye Üçok Caddesi üzerinde bulunan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 4'üncü katındaki bir odada, ilk belirlemelere göre elektrik aksamında meydana gelen arızadan dolayı yangın çıktı. Yangın yoğun dumana sebep olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangın, maddi hasara neden oldu.
Ekipler, yangının çıktığı odada incelemede bulundu.
Ankara üniversitesi ilahiyat fakültesi'nde yangın

Ankara Üniversitesi, Yenimahalle, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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